Ab heute Aktion scharf mit Cobra an der Grenze

Doskozil gegen ÖVP

Im seit Tagen tobenden Asylstreit übte Doskozil heftige Kritik an Innenressort und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Hintergrund: Nachdem Doskozil wegen hoher Aufgriffszahlen im Burgenland am Wochenende Alarm geschlagen hatte, kalmierte Innenminister Karl Nehammer per Brief. Man beobachte die Lage, so der türkise Minister, eine Zuspitzung sei derzeit „nicht zu erwarten“. Das wiederum nennt Doskozil ob zuletzt hoher Zahlen „sehr skurril“ - der SPÖ-Mann fühlt sich gar „bis zu einem gewissen Grad an den Beginn des Jahres 2015 erinnert“. Dem türkisen Ressort wirft er vor, „aus 2015 überhaupt nichts gelernt“ zu haben. Die ÖVP wiederum nannte Doskozil daraufhin einen „Querulanten“, der „Ängste schürt“.