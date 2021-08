54-Jähriger stritt sich mit Frau, dann mit Beamten

Am 01.08. gegen 20.00 Uhr wurde gegen einen 54-jährigen Mann aus Ferlach nach Streitigkeiten mit seiner Gattin ein Betretungs- und Annäherungsverbot für sein Anwesen ausgesprochen. Gegen 22.00 Uhr kehrte der Mann jedoch zu seinem Haus zurück, um seinen Pkw in Betrieb zu nehmen. Da er keinen Haustürschlüssel hatte, schlug er mit der Faust die Verglasung der Tür ein und suchte danach im Haus nach dem Autoschlüssel. Das wurde telefonisch angezeigt. Der alkoholisierte Mann verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv und schlug mit seinem Ellenbogen die Verglasung der Haustür zu einem benachbarten Wohnhaus ein. Dabei bedrohte er die Beamten immer wieder, ergriff ein Glasteil der eingeschlagenen Scheibe und warf dieses gezielt gegen einen der Beamten. Der Beamte wurde am Unterarm getroffen und leicht verletzt. Nachdem der Mann nach einem weiteren Glasteil griff, setzten die Beamten Pfefferspray ein und nahmen den renitenten Mann vorläufig fest.