Video: Bergung von Kleinbus aus reißendem Fluss

Spektakuläre Fahrzeug-Bergung am Montag im Tiroler Zillertal: Im Gewerbegebiet Kreuzlau in Schwendau kam aus bislang ungeklärter Ursache ein geparkter Kleinbus ins Rollen, durchbrach einen Holzzaun und stürzte über eine Böschung in den Ziller. Nachdem er rund 800 Meter abgetrieben war, blieb der Wagen hängen und musste von Feuerwehr und Wasserrettung geborgen werden.