Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Kater Bärli wird am Öppingerweg in 1140 Wien vermisst. Sein besonderes Kennzeichen ist ein kürzerer, geknickter Schwanz. Da er sehr neugierig ist, kannn es auch sein, dass er sich in Kellerräumen, Dachböden und Gartenhütten der Umgebung aufhält. Hinweise bitte unter 0664/750 53 921 oder 0699/171 95 749.