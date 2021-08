Können Rinder unser Plastikproblem lösen?

Wie sich in der Studie der Universität für Bodenkultur und des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) herausstellte, kann die gesamte Flüssigkeit aus einem Rindermagen gleich drei verschiedene Polyesterarten in ihre Grundbestandteile zerlegen. Der Kunststoff macht in Österreich etwa 15 Prozent der weltweit geschätzten 26 Millionen Tonnen Plastikmüll aus.