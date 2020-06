Forscher wollen Coronavirus mit Kühen stoppen

Die neueste Hoffnung im Kampf gegen Covid-19 kaut mit Vorliebe Heu und lebt in einer Scheune in South Dakota. Das amerikanische Biotech-Unternehmen SAB Biotherapeutics hat gentechnisch veränderte Kühe dazu gebracht, menschliche Antikörper zu produzieren, die den SARS-CoV-2-Erreger unterdrücken können. „Das ist eine vielversprechende Methode“, freut sich Amesh Adalja von der Johns Hopkins University. Es sei wichtig, so viele Gegenmaßnahmen wie möglich zu ergreifen, erklärt der Arzt für Infektionskrankheiten. Bereits diesen Sommer sollen klinische Studien damit starten.