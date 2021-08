Rapper Fetty Wap: Vierjährige Tochter Lauren tot

Wie das „People“-Magazin berichtet, soll Lauren bereits im Juni gestorben sein. Der Rapper Fetty Wap widmete dem Bericht zufolge einen Auftritt beim Rolling Loud Festival in Miami in der letzten Woche seinem Kind. Nach dem Auftritt schrieb er in seine Instagram-Story: „Daddy hat den Sch*** für dich getan, Babygirl.“