VAR-Ärger, aber „beste Saisonleistung der Austria“

Fischer hätte bei der Szene gegen den herausgeeilten Oswald eine gute Chance auf die Führung gehabt. Schmid führte seine Erfahrungen in der deutschen Bundesliga als Maßstab an. Er würde erwarten, dass die Aktion fertiggespielt wird. Danach könne der VAR noch immer eingreifen. Der ehemalige Co-Trainer von Peter Stöger bei Köln und Borussia Dortmund zeigte aber Verständnis: „Es war auch in Deutschland so, dass es nicht ganz klar war im ersten Jahr wann gepfiffen wird, wie schaut es aus. Man muss den Schiedsrichtern einfach Zeit geben.“