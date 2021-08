Bankdirektor rettet Leben in seiner Freizeit

Einen runden „Dienst-Geburtstag“ feierte am 1. August Robert Weißmann (54) aus Patergassen. Seit exakt 20 Jahren ist der Flugretter mit der Crew des ÖAMTC-Hubschraubers C 11 im Einsatz und hat beinahe 2700 Einsätze absolviert. So „nebenbei“ ist Robert noch Bankvorstand und in der restlichen Freizeit Bergretter. Das große „Krone“-Interview zum Jubiläum: