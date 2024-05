WM-Halbfinale fixiert! Gastgeber Tschechien jubelt

Rasmus Dahlin brachte die Schweden in Ostrava kurz vor Schluss in Führung (56.). Aber die Finnen, die in der Gruppenphase sensationell gegen Österreich eine Niederlage einstecken mussten, hatten in der Schlussminute durch Hannes Björninen die passende Antwort. In der fälligen Verlängerung schoss Joel Eriksson Ek, Teamkollege von Marco Rossi bei den Minnesota Wild, sein Team nach gut sechs Minuten ins Halbfinale.