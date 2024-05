Kokain und Cannabis verkauft: Pärchen festgenommen

Im Suchtgiftmilieu sind Ermittlungen stets umfangreich, doch nun konnte ein Pärchen auf frischer Tat ertappt werden. In der Wohnung entdeckten die Beamten Suchtmittel, Abnehmer konnten ebenfalls einvernommen werden: Also wurden die 37-Jährige und ihr Freund (36) in die Justizanstalt gebracht.