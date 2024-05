Ein Unfalllenker fast heil, anderer ringt mit Tod

Der 44-Jährige aus St. Marien war am Donnerstagnachmittag mit seinem Mercedes SLK 200 in Dietach unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve zu weit nach links geriet. Just in diesem Moment kam ein Kleinbus, ein Mercedes Vito, daher, an dessen Steuer ein 28-Jähriger aus Haidershofen (NÖ) saß. Der Van-Lenker wollte noch nach rechts auf das angrenzende Bankett auszuweichen, das Manöver kam aber zu spät.