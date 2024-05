Wiener Polizei fahndet nach Luxus-Dieb

In Floridsdorf ertappt

Am 30. März ging der letzte Coup des Luxus-Diebes gehörig schief. Als er in der Filiale derselben Drogeriekette in der Floridsdorfer Prager Straße zahlreiche Parfums in seinem Papiersackerl verschwinden ließ, wurde er ertappt. Der Unbekannte musste ohne Beute zu Fuß das Weite suchen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich können auch weitere Taten nicht ausgeschlossen werden.