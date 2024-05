„Danke an alle!“ Wie geht’s für Arnautovic weiter?

Junger Stürmer soll kommen

Zugleich fiel auf, dass Arnautovic zuletzt häufiger große Chancen liegen ließ. Verborgen blieb dies natürlich auch den Inter-Verantwortlichen nicht. So begannen bereits Ende April Spekulationen um seine Zukunft. Denn, soviel ist schon sicher, der italienische Meister will sich in der Offensive breiter aufstellen. Mehdi Taremi vom FC Porto soll Marcus Thuram und Lautaro Martinez zusätzlich Druck machen.