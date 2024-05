Polizei räumte besetzte Universität in Berlin

Bürgermeister: „Keine rechtsfreien Räume“

Kritik an diesem Vorgehen kam unter anderem von Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Universitäten seien „keine rechtsfreien Räume für Antisemiten und Terrorsympathisanten.“ An deutschen Hochschulen gibt es immer wieder Proteste gegen das Vorgehen Israels im Krieg. Erst vor wenigen Wochen löste die Polizei eine Besetzung an der Freien Universität Berlin auf.