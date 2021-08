US-Ass Dressel mit fünfmal Gold überragend

Mit 49,03 Sekunden lieferte Dressel den schnellsten Delfin-Split der Geschichte, am Vortag hatte er in der Einzel-Entscheidung über diese Strecke in 49,45 Sekunden seinen Weltrekord um 0,05 Sekunden verbessert. Der ungarische 200-m-Sieger Kristof Milak hatte sich da mit seinem Europarekord 49,68 zum zweitschnellsten 100-m-Delfin-Athleten überhaupt gekürt. Einen Europarekord gab es auch in der Staffel für die zweitplatzierten Briten in 3:27,51 Minuten, Bronze ging in 3:29,17 etwas unerwartet an Italien.