Zwei Schwerverletzte bei Kletterunfällen in Tirol

Der 34-Jährige war am Samstagvormittag gemeinsam mit zwei Bekannten und einem Bergführer zum Gipfel des Zuckerhütls in den Stubaier Alpen aufgestiegen. Beim Abstieg löste sich unmittelbar unter dem Gipfel plötzlich ein etwa eineinhalb Meter hoher und rund 300 bis 400 Kilogramm schwerer Stein aus dem Fels, rutschte seitlich in die Gruppe und drohte den 34-Jährigen, der an zweiter Stelle ging, in die Tiefe zu reißen. Der Bergführer und seine Begleiter konnten den Mann am Seil halten, dennoch zog sich der 34-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck geflogen. Eine an vierter Stelle gehende 33-Jährige erlitt Prellungen an den Beinen. Sie wurde in das Krankenhaus Hall geflogen.