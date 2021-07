Spektakuläre Rettung am Olperer im Zillertal

Die Tourengruppe, die am Samstag gegen 10 Uhr den 3476m hohen Gipfel des Olperers in den Zillertaler Alpen erreichte, bestand aus nur drei Leuten: Einer Frau (55), ihrem Ehemann und den Tourenführer (58). Die Gruppe wurde am kurzen Seil geführt und erst nachdem die schwierigsten Stellen überwunden waren, entschied der Tourenführer im Bereich des dortigen Schneefeldes, dass der Abstieg am Seil nun nicht mehr notwendig sei. Doch der Abstieg erwies sich als schwieriger als gedacht: Die Gruppe driftete von ihrer Route ab, sodass sie schlussendlich noch einmal 50 Meter aufsteigen mussten.