70 Klagenfurter Schrebergärten wurden geschleift

In Städten ziehen sich viele Bewohner im Sommer gern in Schrebergärten zurück, die meist mit Küche und Kanalsystem ausgestattet sind. In der ÖBB-Kleingartensiedlung in St. Ruprecht lebten seit 1950 Bahnbedienstete in ihren Holzhäuschen, bauten Gemüse an, entspannten beim Grillen.