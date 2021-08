Noelie kam gesund im Garten zur Welt

Schon ein paar Tage überfällig war die Geburt der kleinen Noelie in Deutsch Kaltenbrunn. Als es dann aber schließlich so weit war, musste es plötzlich ganz schnell gehen. So schnell, dass das kleine Mädchen im Garten des Hauses das Licht der Welt erblickte, noch bevor der Rettungswagen eintraf. Der Vater war Geburtshelfer.