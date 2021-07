39-Jähriger Lenker krachte auf B91 in 60-Jährigen

Am Samstagnachmittag übersah ein 39 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt beim Linksabbiegen von der B91 in der Gemeinde Maria Rain den entgegenkommenden Pkw eines 60.Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde das Auto des 39-Jährigen mit dem Heck auf die Motorhaube eines parkenden Autos geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 39-jährige wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen in das UKH Klagenfurt gebracht. Der zweitbeteiligte Lenker erlitt nur leichte Verletzungen.