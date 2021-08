Rollstuhlbasketball: „Inklusivster Sport der Welt“

„Der inklusivste Sport, den es gibt!“

„Rollstuhlbasketball ist der inklusivste Sport, den es gibt. Bei uns spielen nicht nur Frauen und Männer in einem Team, sondern auch Menschen mit Behinderung mit nicht Beeinträchtigten“, verrät Fiedler ebenso wie alle Details über Basketball-Rollstühle, den Erfolg bei der B-EM in Athen und den Masterplan für die A-EM im Dezember in Madrid.