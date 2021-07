92-Jähriger stark unterkühlt aus Bachbett befreit

Ein 92 Jahre alter Mann verließ in den Morgenstunden (Samstag, 31. Juli) sein Wohnhaus in der Gemeinde Feld am See, um Pilze suchen zu gehen. Dabei stürzte er in einem Waldstück und fiel rücklings in ein Bachbett. Er konnte sich selbst nicht mehr aus seiner Lage befreien und wurde gegen 13. Uhr von Wanderern im Bachbett liegend gefunden.