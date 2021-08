Jugendliche auf Reha: „Corona hat uns geschafft“

Das h-förmige Gebäude am Rande von Rohrbach in Oberösterreich wirkt freundlich. Weiß dominiert bei der Einrichtung, dazwischen stehen dick gepolsterte Sofas und Sessel in Pastelltönen, an den Wänden hängen bunte Bilder. Und aus den Fenstern sind Wiesen und Wälder zu sehen.