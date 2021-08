„Wir feierten in Kitzbühel ein Tennisfest“

Wie sehen die Pläne für das Jahr 2022 aus?

Bodner: Der fixierte Termin ist relativ gut, die Generali Open 2022 finden etwas vor dem Turnier in Kanada statt. Und wir werden vermutlich den Spieler-Aufenthaltsbereich verlegen. Derzeit halten sie sich mit ihren Familien in der Tennishalle auf. Wir wollen sie mehr ins Gelände integrieren.

Günther: Die Verhandlungen mit Dominic Thiem laufen gut. Nachdem er seine Olympiateilnahme abgesagt hat, wäre er nach Kitzbühel gekommen. Dann kam ihm leider seine Verletzung dazwischen, was wirklich schade war. Wir hoffen, dass er nächstes Jahr bei uns hier in Kitzbühel aufschlagen wird.