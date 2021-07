Am Tag nach dem Unwetter: „So arg war es noch nie“

Die Aufräumarbeiten nach dem Jahrhundert-Unwetter sind in vollem Gang, vielerorts wird das ganze Ausmaß der Schäden erst richtig sichtbar. Den Grazern steckt der Schock noch tief in den Knochen: „So was habe ich in Graz noch nie erlebt“, dieser Satz fällt beim „Krone“-Lokalaugenschein am Samstagvormittag oft.