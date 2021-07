Großes Aufräumen nach dem Unwetter-Chaos in Graz

Am Freitag gingen in Graz Regenfälle nieder, wie sie die steirische Landeshauptstadt noch nie erlebt hat: 160 Liter pro Quadratmeter! Die Berufsfeuerwehr war die ganze Nacht über mit Aufräumarbeiten beschäftigt, sie wurde zu Hunderten Einsätze gerufen. Umgestürzte Bäume mussten beseitigt, Menschen in von den Wassermassen eingeschlossenen Autos befreit werden.