Ferraris Sainz crasht - Qualifying unterbrochen

“Zu viel gepusht“, analysierte Experte Nico Hülkenberg bei der Live-Übertragung auf Servus TV. In der Tat hatte Sainz in der Zielkurve in Q2 offenbar zu viel gewollt, übersteuerte, geriet ins Schleudern, kam von der Piste ab und krachte in die Streckenbegrenzung. „Sorry, ich bin gecrasht“, funkte er an die Box. Das Auto schien ordentlich in Mitleidenschaft gezogen: Frontflügel kaputt, rechtes Vorderrad kaputt. Der Bolide musste per Kran geborgen werden. Wie sehr das Triebwerk sprichwörtlich unter die Räder kam, steht noch nicht fest.