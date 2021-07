Ab 15 Uhr LIVE: Das Qualifying von Ungarn

Fans werden auch in Ungarn dabei, wenn die Formel 1 zum Großen Preis von Ungarn auf den Hungaroring zurückkehrt. Früher waren die Fans von Michael Schumacher in der Mehrzahl, derzeit wird Max Verstappen von den meisten Anhängern begleitet. Und es wird kein Sprint-Qualifying geben, wie in Silverstone zuvor. Sondern das traditionelle Zeitfahr-Qualifying mit drei Phasen. Der Favorit für die Pole ist Red Bulls Max Verstappen. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie hautnah mit dabei.