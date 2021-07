D: Mittelständische Unternehmen für Impfpflicht

„Würden Sie einer allgemeinen Impfpflicht zustimmen, wenn dadurch ein erneuter Lockdown und Schulschließungen verhindert und die Einschränkungen der Freiheitsrechte wieder aufgehoben werden könnten?“ - so lautete die Fragestellung an die Unternehmer. Mit Ja antworteten knapp 54 Prozent der Firmen, mit Nein 45 Prozent, keine Meinung hatte knapp ein Prozent. An der Umfrage beteiligten sich rund 2950 Firmen.