Impfpflicht: Schützenhofer für bundesweite Lösung

Die Steiermark will jedoch eine bundesweite Lösung. Man sei hier „schon einen Schritt weiter“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. „Denn wir haben bereits eine Bevorzugung von Geimpften bei der Aufnahme in den Landesdienst umgesetzt.“ Das sei aber zu wenig, findet der schon vor Monaten für eine Impfpflicht eingetretene ÖVP-Mann. Schützenhöfer in Richtung Türkis-Grün: „Ich halte eine bundeseinheitliche Lösung für sinnvoll, denn das Virus kennt keine Grenzen.“