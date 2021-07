Neue Drohung: Ehefrau von Innenminister klagt FPÖ

Staatsschutz ermittelt

Zudem ermittelt der Staatsschutz wegen einer neuen Drohung in der aufgeheizten Stimmung. „Ihre Familie kriegt den Hals nicht voll. Sie werden für Ihre vielen Vergehen erst einmal bezahlen. Zügeln Sie Ihre Frau“, so ein Mail an das Ministerbüro. Unterschrieben mit vollem Namen bzw. Mutter- und Jesus Christusgeist ...