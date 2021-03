Hygiene Austria: Ein Mitarbeiter packt aus

Schlimme Arbeitszustände, verdreckte Maschinen: Ein Blick hinter die Fassade offenbart Grauenhaftes. So ein Mitarbeiter der Skandal-Firma Hygiene Austria, wegen Etikettenschwindel in den Schlagzeilen. „Ich würde nie eine Maske von Hygiene Austria tragen“, sagt der Mitarbeiter, der sich beim TV-Sender PULS 4 in einem großen Interview mit Details zu Wort meldet. Freitagabend, um 19 Uhr, bei „Café Puls - Das Magazin“.