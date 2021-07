21-Jähriger verpasste Polizisten Faustschläge

Ein 21-Jähriger und seine Freundin (35) waren in einem abgestellten Pkw in Feldkirchen in der Nacht auf Samstag in Streit geraten. Der 21-Jährige war stark alkoholisiert. Als Polizeibeamte einschreiten wollten, wurde der Mann aggressiv, widersetzte sich der Festnahme und attackierte die Beamten mit Faustschlägen. Er verletzte dabei zwei Polizisten.