Steuer-Träume

Polit-Realität

Korrekt ist, dass die Regierung die Tarifsenkungen vor Corona versprochen hat. Doch Politiker denken vor allem an Wahltermine. Davon gibt es 2022 keinen, 2023 dafür gleich mehrere. Daher käme es nicht überraschend, wenn im Herbst Steuererleichterungen verkündet werden, diese aber in Stufen in Kraft treten, damit sie pünktlich vor wichtigen Landtagswahlen noch einmal „vermarktet“ werden können.