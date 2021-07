Waldbrände halten Mittelmeerländer in Atem

Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

In Griechenland erreicht eine seit Anfang der Woche andauernde Hitzewelle ihren Höhepunkt. Die Thermometer sollen von Freitag an und am Wochenende Werte um die 40 Grad zeigen. Wie das griechische Wetteramt am Freitag weiter mitteilte, soll es in der neuen Woche dann noch heißer werden. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen in Mittelgriechenland bis zu 45 Grad. Nachts werden die Werte in den Ballungszentren nicht unter 30 Grad fallen.