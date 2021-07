USA und Kanada kämpfen mit Hitzewelle und Bränden

Eine extreme Hitzewelle und großflächige Waldbrände machen den Menschen in den USA und in Kanada weiterhin zu schaffen: Am Montag (Ortszeit) stand mehr als eine Million Hektar Land in Flammen. Besonders betroffen sind nach Angaben der Behörden die US-Bundesstaaten Oregon, Kalifornien (Video) und Arizona sowie die kanadische Provinz British Columbia.