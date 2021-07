Frau flog in Baumgruppe, Mann stürzte zu Boden

Gleich zwei Unfälle mit Gleitschirmen haben sich am Donnerstag um die Mittagszeit in Kärnten ereignet. Eine 19-jährige Tirolerin konnte zum Glück auf der Emberger Alm von der Bergrettung unverletzt aus einer Fichtenbaumgruppe befreit werden, in die sie wegen einer Windböe geflogen war. Indes wurde ein 27-jähriger Oberösterreicher auf der Gerlitzen schwer verletzt, da sein Gleitschirm beim Flug plötzlich zusammengeklappt war und der Mann zu Boden stürzte.