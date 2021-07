Ein Almabtrieb in der Grazer Augartenbucht

Der Klimawandel bringt uns bereits jetzt dazu, uns auf andere Umweltbedingungen einzustellen. Das wird auch für Kühe gelten, die den Almabtrieb künftig schwimmend zurücklegen. So zumindest sieht das Zukunftsszenario aus, in das uns die Mitglieder von „Total Refusal“ führen. Das 2018 von Leonhard Müllner, Michael Stumpf und Robin Klengel gegründete Kollektiv hat sich mit seinen Kurzfilmen, für die es sich gerne bei Computerspielen bedient, einen beachtlichen Namen gemacht. Für das Projekt „Murpod“ im Rahmen der Kulturstadt Graz arbeiteten die drei mit Jona Kleinlein, Adrian Haim und Susanna Flock zusammen. Gemeinsam haben sie eine Zukunft kreiert, in der urbane und ländliche Gefüge durcheinandergewirbelt werden und sowohl eine Warnung vor Wetterkatastrophen als auch Kritik an der Nutztierhaltung mitschwingt.