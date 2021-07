AMAG probierte sogar virtuelles Speed-Dating aus

50 Mitarbeiter sucht das Unternehmen derzeit für die Produktion in Ranshofen, die ausgebaut werden soll. Der brummende Wirtschaftsmotor macht die Suche nicht einfacher. „Wir versuchen alles, haben in der angespannten Pandemiephase sogar virtuelle Speed-Datings bei der Personalsuche ausprobiert“, sagt Mayer, der Mitarbeiteraktionen tatkräftig unterstützt. So war Mayer zuletzt auch dabei, als an die AMAG-Beschäftigten beim Verlassen des Werksgeländes Eis verteilt wurde.