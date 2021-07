Hunderte demonstrierten in Rom gegen Grünen Pass

In Italien mehren sich die Demonstrationen gegen den Grünen Pass als Bedingung für die Zulassung in Lokalen, Kinos, Theatern und Sportzentren. Gegen das grüne Impfzertifikat gingen am Dienstag hunderte Menschen in Rom auf die Straße. Wegen der Beteiligung, die über den Erwartungen lag, wurde die ursprünglich vor dem Parlament in Rom geplante Protestkundgebung auf den größeren Piazza del Popolo verlegt.