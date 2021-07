Queen setzte Ökogesetz für sich selbst außer Kraft

Queen intervenierte bereits in der Vergangenheit

Doch der „Guardian“ zählte weitere Beispiele auf, wie die Königin in den 60er- und 70er-Jahren Einfluss auf das Parlament genommen hatte. So habe sie mit diesem Privileg etwa den Umfang ihres privaten Vermögens verschleiern können, zudem sollen dadurch die allgemeinen Verkehrsregeln auf den königlichen Gütern Balmoral und Sandringham keine Anwendung finden. Adam Tucker, Verfassungsrechtler der University of Liverpool, äußerte „ernsthafte Bedenken“ zu dieser Praxis. „Andere, die sich für Veränderungen einsetzen, müssen das deklarieren. Das sollte für alle gelten“, erklärte auch der ehemalige Vorsitzende der schottischen Liberaldemokraten und forderte: „Jede dieser Interventionen sollte öffentlich gemacht werden.“