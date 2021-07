Reizfigur Herzogin Meghan wird 40

Die Verkündung der Verlobung mit Queen-Enkel Harry am 27. November 2017, die Hochzeit am 19. Mai 2018, die Geburt von Söhnchen Archie am 6. Mai 2019 - und der Auszug aus dem Palast im Jänner 2020: Meghans kurze Zeit in der Royal Family wirkt wie ein Wirbelsturm. Schon früh begeisterte die dynamische junge Frau die Royals-Fans laut APA-Meldung mit ihrem selbstbewussten, frischen Auftreten. Gemeinsam mit Harrys Bruder Prinz William und dessen Frau Herzogin Kate wurde das Paar in der Öffentlichkeit als „Fab Four“ gefeiert, als fantastische Vier. Auf dem Quartett ruhten die Hoffnungen für eine Modernisierung des Königshauses.