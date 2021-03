Harry und Meghan: Harsche Kritik von Fürst Albert!

Fürst wünscht Harry „Weisheit“

Der 63-Jährige sagte: „Es ist sehr schwierig, sich in jemand anderen hineinzuversetzen. Ich kann den Druck verstehen, unter dem sie standen. Aber ich denke, dass diese Art von öffentlicher Unzufriedenheit, gelinde gesagt, diese Art von Gesprächen im intimen Bereich der Familie stattfinden sollte.“ Der Fürst weiter: „Es muss nicht wirklich so in der Öffentlichkeit gezerrt werden. Die Behauptungen gegen die britische Königsfamilie stören mich“, sagte Albert. „Aber ich kann verstehen, was sie meinen“.