Servus Lech: Jetzt Fokus auf Saisonhighlights

Pauger wollte in Lech hingegen „endlich wieder einen hochwertigen Trainingsblock ohne Störfaktoren absolvieren“. Denn mehrfach wurde der 22-Jährige in den vergangenen Monaten durch Krankheit oder Verletzungen ausgebremst. Zuletzt musste er sich aufgrund einer alten Verletzung einer Ellenbogen-OP unterziehen. „Ich muss relativ viel trainieren, um auf mein Leistungsniveau zu kommen. Ein gestörter Trainingsrhythmus fällt deshalb vielleicht stärker ins Gewicht als vielleicht bei anderen Athleten“, verrät Pauger, dessen nächstes Ziel Ende August die U23-Weltmeisterschaft in Edmonton (Kan) ist.