Einsätze am Faaker See: Kinder unterkühlt geborgen

„Wegen der Sturmwarnung gegen 16.20 Uhr fuhren wir präventiv mit dem Boot um den See, um Personen zu warnen“, berichtet Daniel Fleischhacker von der Wasserrettung Faak am See. Zeitgleich kamen mehrere Notrufe um den See in die Einsatzzentrale: „Eine Familie haben wir am Inselspitz gefunden“, so der stellvertretende Einsatzleiter.