Kreative Ideen der Bürger sollen Stadt beleben

Siegerprojekt wird umgesetzt

Und er ergänzt: „Wir sind bereits dabei, einige der eingereichten Ideen umzusetzen.“ Wie zum Beispiel das Siegerprojekt „Geschichte erlebbar machen“. Hier wird schon an Konzepten zur Erweiterung des Museums gefeilt. Aber auch der Grabengarten soll aus seinem Dornröschenschlaf geholt und zum attraktiven Ort gemacht werden. Außerdem gibt es den Aufruf an Jungunternehmer, sich für einen Pop-up-Store in der Innenstadt zu bewerben.