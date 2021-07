Nur Gen-Beweis gilt als Wolf-Nachweis

Alleine im Juli gab es in OÖ sieben Wolfs-Meldungen - von Sichtungen und Rissen bis zu dem Tier, das am Samstag von einem Schwammerlsucher in einem Waldstück in Helfenberg entdeckt worden war. In Gosau und St. Lorenz wurden bei einem getöteten Kalb und einem gerissenen Reh auch Gen-Proben genommen, in Gutau und Weyer waren bei einem Rotwild und zwei Schafen keine DNA-Entnahmen mehr möglich.