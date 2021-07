Toter „Wolf“ aus Helfenberg muss obduziert werden

Der Kadaver roch schon intensiv, als ihn der Schwammerlsucher am Samstagnachmittag neben einem Forstweg in einem Wald bei Helfenberg fand. Das Tier dürfte mehrere Tage dort gelegen sein. Dem Verletzungsmuster nach könnte der Vierbeiner an den Folgen eines Schusses verendet sein. Anders als etwa im Oktober 2020 bei einem toten Wolf im Innviertel, der überfahren worden war.