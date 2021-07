Starke Unwetter: Feuerwehren sind unsere Helden

Ohne ihren Einsatz hätten viele Oberösterreicher am Montag und Dienstag nicht ungehindert in die Arbeit fahren können: 330 Feuerwehren mit 4600 Personen halfen bei 1200 Einsätzen die Schäden der Unwetter am Wochenende zu beseitigen. Und in der Nacht zum Dienstag waren wieder 1600 Helfer - ehrenamtlich und freiwillig - unterwegs, um 560 Einsatzstellen abzuarbeiten und auch um Personen, die in St. Georgen am Fillmannsbach, Ried und Andorf in ihren Autos von den Wassermassen überrascht und eingeschlossen worden waren, zu befreien. Das Geld aus dem Katastrophenfond für die Ausrüstung reicht indes schon lange nicht mehr.